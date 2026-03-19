◇オープン戦巨人8―0ヤクルト（2026年3月18日東京D）5回も0を並べると、ベンチへ向かう途中から笑みが広がった。巨人・田中将大は先発して5回1安打無失点とほぼ完璧な内容でオープン戦を終了。「ここまで本当に順調にきている」と短い言葉に充実感が漂った。初回先頭・長岡にこそ四球を与えたが崩れない。後続は3者続けて内野ゴロ。最速147キロの直球とスプリットの組み合わせで計15アウトのうち、10個を内野ゴロで奪い