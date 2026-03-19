◇大相撲春場所11日目（2026年3月18日エディオンアリーナ大阪）霧島が豪ノ山との「1敗対決」を制し、単独トップに立った。今場所好調な相手の出足に対し、はたくだけの防戦一方となり土俵際まで追い込まれたが、左に回り込んで体をのけぞらせながら起死回生の突き落とし。「しっかり当たって体が動いた。（土俵際で）よく残って良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。3日目から9連勝で3場所連続の2桁勝利。2場所前