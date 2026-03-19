昨年6月に89歳で死去した巨人終身名誉監督、長嶋茂雄さんの生涯を振り返る「長嶋茂雄追悼展」が東京・日本橋高島屋で開幕した。トークイベントに斎藤雅樹氏、元木大介氏と登場した原辰徳氏は長嶋さんから「ベストを尽くす」ことを学んだといい、「簡単なことのようで大変。今でも長嶋さんの教えとして僕に入っています」と感謝した。同所では30日まで開催。以降、福岡、大阪など全国14会場を巡回する。