女優の黒島結菜（29）が18日、都内で主演映画「未来」（監督瀬々敬久、5月8日公開）の完成披露上映会に出席した。複雑な環境で育った女性教師が、似た境遇の生徒を助けるために自らの過去の闇と向き合うミステリー。「つらい思いをしている人に、手を差し伸べてあげることのできる人間になりたいと思いながら臨みました」と回想。「少しでも優しい気持ちになってもらえれば。そして、いい世の中になるよう、頑張っていきましょ