東京大賞典3着後、ドバイワールドCを回避したアウトレンジ（牡6＝大久保）は川崎記念（4月8日）。中山記念1着レーベンスティール（牡6＝田中博）は大阪杯（4月5日、阪神）に向けて調整し、出走する際はルメールとの再コンビで臨む予定。キャロットクラブが発表。