ヤクルト・中村悠がチームに合流。WBCの準々決勝で敗れた戦いを振り返り「前回大会と違って各国の能力が上がっていて、メジャーとNPBの差を凄く感じた。ウチ（日本）の投手陣がちょっと小さく見えた」。その上で捕手の視点も交え「日本もピッチクロック、ピッチコムを導入して、より向こうに近づきながらスキルを上げていった方がいい」と提言した。同様にボールを統一する必要性も訴え「数年で（差を）埋められるかは分から