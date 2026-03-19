ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、5月2日の中谷潤人（M・T）戦に向け海外から招へいしたスパーリングパートナーと実戦練習を重ねていると、所属ジムの大橋会長が18日に報告した。来日しているのは、1メートル78の左構えで19戦全勝11KOの米国人世界ランカーのクロウドら。1メートル73の中谷の“仮想”にはうってつけの選手だ。同じ興行に出場するWBC世界バンタム級王者の弟・拓真（大橋）