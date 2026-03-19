関西六大学野球リーグの龍谷大は18日、コーチを務めている元ヤクルトの古野正人容疑者（39）が、道交法違反容疑で滋賀県警大津署に現行犯逮捕されたと発表した。17日に大津市内の国道で飲酒運転をした疑いがある。大津署によると古野容疑者はセンターラインをはみ出して走行し、対向車2台と接触する事故を起こした。呼気検査で基準値を大幅に上回るアルコールが検出されたという。事故でのケガ人は確認されていない。古野容