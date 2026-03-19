香港ジョッキークラブは18日、香港チャンピオンズデー（4月26日、シャティン）のG1・3競走の登録馬を発表した。クイーンエリザベス2世Cはマスカレードボール（牡4＝手塚久）、ミュージアムマイル（牡4＝高柳大）など日本調教馬26頭で計48頭、チャンピオンズマイルはジャンタルマンタル（牡5＝高野）、シュトラウス（牡5＝武井）など同11頭で計47頭、チェアマンズスプリントプライズはサトノレーヴ（牡7＝堀）、ルガル（牡6＝杉