◇大相撲春場所11日目（2026年3月18日エディオンアリーナ大阪）琴勝峰が2敗を守り、優勝争いに踏みとどまった。立ち合いから安青錦に攻め込まれ、土俵際まで追い込まれたが、「無意識で勝手に（体が）動いた」と逆転のはたき込み。2場所連続優勝中の大関を撃破し「挑戦者の気持ちでいこうと思っていた。（白星を）拾ったような形。もっと厳しくいきたい」と引き締めた。1差で霧島を追う展開。「まだ4日もある。とりあえず