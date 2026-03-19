◇大相撲春場所11日目（2026年3月18日エディオンアリーナ大阪）元幕内で人気力士の東幕下4枚目・炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が西十両14枚目の荒篤山（32＝荒汐部屋）を突き落としで破り、5勝目を挙げた。脊髄損傷の大ケガから奇跡の関取復帰へ大きく前進。幕内経験者が序ノ口転落を経て再十両昇進なら史上初となる。幕内では、関脇・霧島が平幕・豪ノ山との1敗対決を制し、単独トップに立った。炎鵬が、本場所では23年夏場所