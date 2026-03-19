◇オープン戦ヤクルト0―8巨人（2026年3月18日東京D）ヤクルトは昨季1勝8敗だった「鬼門」の東京ドームで前日に続いて連敗した。打線が田中将らの前に2安打に終わり零敗。池山監督は「カット（ボール）とツーシームでゴロのオンパレードだった。うまくやられた」。苦手の敵地で勝ち運を付けようと臨んだが「終わってみれば大差で負けてしまった」。4月10日からの東京ドームでの3連戦でやり返すべく、指揮官は「切り替