互いのノータイム指しが一息ついた30手目に永瀬は△7五歩（第2図）と仕掛けた。7、8筋の折衝を終えると間髪を入れず、1筋の端攻めに着手。藤井に勝るとも劣らない積極的な指し手を午前中から展開した。昼食休憩後は一転して牛歩の進行となる。52手目の△2四同歩にかけた時間は63分。続く54手目△8八歩（第1日指了図）には68分。2手に計2時間以上を投じた心境はいかばかりか。「何らかの計算違いがあったのかも」とは屋敷九段。