【これが勝負めし】藤井が午前のおやつに頼んだ「玄米粉のハードバウム」は、名古屋駅直結のホテル「名古屋マリオットアソシアホテル」で昨夏から登場した新商品。玄米粉やごま油、みりんなど地元食材にこだわった和風のバウムクーヘンだ。外側はサクッと、中はもっちりと焼き上げ、みたらし団子のような懐かしく優しい味わいが特徴。日持ちし、手土産にも重宝されているという。昼食では藤井は「叉焼飯（チャーシューファン