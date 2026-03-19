石橋静河がヒロインを務める今秋放送開始の連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合ほか）に、加賀まりこと松たか子の出演が決定した。加賀は1980年代の葉野珠、松は珠の秘書・藤川優子を演じる。【写真】珠（加賀まりこ）の秘書・藤川優子を演じる松たか子第115作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。小説を書きたいという幼き頃