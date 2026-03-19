◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人に新加入した北浦竜次投手（２６）＝前日本ハム＝が２番手で３者凡退の好リリーフ。主軸のサンタナを三ゴロに打ち取るなど持ち味を発揮し、オープン戦６登板目でまたも防御率０・００をキープした。開幕１軍入りへアピールが続く日々。「投げていて楽しいです」と緊張感も全て力に変えている。無失点を継続していることに意識はなく「まだまだ、ここからです。目の