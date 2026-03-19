◆米大リーグオープン戦ブルージェイズ２―３オリオールズ（１８日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１８日（日本時間１９日）、キャンプ本拠地でのオリオールズ戦に「５番・三塁」で先発出場。侍ジャパンから復帰後初のオープン戦は３打席連続四球を選び、６回に代走を出されて退いた。この日のオ軍先発は１９〜２１年にヤクルトに在籍していたＡ・スアレス投手（３