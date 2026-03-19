◆米大リーグオープン戦ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発した。初回は先頭のＷＢＣ韓国代表・李政厚を中飛に打ち取ると、リズムよくたった５球で３者凡退に抑えた。２回は先頭のラモスにワンバウンドで左翼のフェンスにあたる二塁打を許したが、続くアダメズを９