◆ファーム・リーグ巨人３―７中日（１８日・ジャイアンツタウンスタジアム）現役ドラフトで今季から加入した巨人の松浦慶斗投手（２２）が１８日、２軍合流後２度目の登板で２回１安打無失点の好投を見せた。６回から３番手で登板。阿部監督直伝のフォークを効果的に使い、３つの三振を奪った。「体を大きく使ったり、腕の振りは一緒で決め球とカウント球の区別をすることを意識した。前回出た課題はちゃんと潰せた」と、１