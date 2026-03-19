▼インビンシブルパパ（伊藤大師）ブリンカーを着用して集中して走れていた。今回はハナにこだわった競馬を考えている。▼ウインカーネリアン（鹿戸師）9歳でも力の衰えは見られない。予定通り仕上がってきている。だいぶ調子は上がってきたかな。▼エーティーマクフィ（荻野助手）前走時よりいいとジョッキー（富田）は言っている。筋肉量が増えて、いい体です。▼ジューンブレア（荻野助手）何より気の強い子。それが難