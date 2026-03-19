「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。沖縄旅行での過ごし方にMCの上田晋也（55）が思わず「もったいねぇ!」とツッコむ場面があった。今回は「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」と題した企画でロングスリーパーとして登場。「沖縄旅行に2泊3日、昔行った時とかは、亀が見られるプランとかいろいろ組んでもらったけど、