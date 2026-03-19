【サンパウロ共同】ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は18日、パドリノ国防相を解任し、グスタボ・ゴンサレス元内務・法務相を充てる人事を発表した。詳しい理由は明らかにしていないが、パドリノ氏ら政権内に残る対米強硬派の影響力を排除する狙いがありそうだ。パドリノ氏は反米左派マドゥロ政権下の2014年から国防相を務め、マドゥロ大統領の腹心として知られた。今年1月に米軍がマドゥロ氏を拘束後、暫定大統領に就任した