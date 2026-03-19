春の芝スプリント頂上決戦「第56回高松宮記念」の1週前追い切りが行われ、ここがラストランの阪神C2着ナムラクレア（牝7＝長谷川）は2週前追いに続いて、坂路で浜中がコンタクトを取った。僚馬で半妹のナムラクララ（4歳オープン）が先導役。4F51秒7〜1F11秒7を馬なりで刻み、余力十分に半馬身先着した。鞍上は「非常に良かったと思います。先週より質も良くなったし、状態は上がっている」と納得の表情。24年キーンランドC5着