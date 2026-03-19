日本バレーボール協会（JVA）は18日、海外出身の有力女子選手が日本国籍を取得する際に、担当者が虚偽の上申書を作成したと明らかにした。組織としての関与を否定する一方、ガバナンス体制の問題を認め「大変遺憾。作成者を含め事実関係について追及し、しかるべき対処を行う」との声明を出した。当該選手は18年から日本でプレー。代表入りを目指して国籍変更を決意も、オフに長期間、出生国に戻っていたことが障壁となってい