「オープン戦、ロッテ２−６阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ただいまの一発や！！阪神・森下翔太外野手（２５）が１８日、オープン戦１号２ランを放った。侍ジャパンの一員として戦ったＷＢＣから帰国翌日の１７日にチームへ合流後、２戦連続のスタメン出場でワールド級の存在感を発揮。世界一を成し遂げたベネズエラと熱戦を演じた準々決勝で放った３ランをほうふつとさせる一発で、シーズン開幕へ向かう猛虎の勢