ドイツ1部ボルシアMGに所属する日本代表FW町野修斗（26）が18日、リーグ主催のオンライン取材に応じ、6月に開幕が迫るW杯北中米大会に懸ける強い思いを明かした。「1試合も出られなかった前回大会の悔しさを今回の大会で晴らすことによって、前回の経験を生かせたと言える。それを言いたいですね」22年カタール大会は追加招集で初選出されたが、計4試合で出場機会は一度も訪れなかった。「会場が揺れる感じとか、試合に入っ