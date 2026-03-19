17日にドバイから帰国したケイアイアギト（牡3）を管理する加藤征師が18日、美浦トレセンで取材に対応した。緊迫する中東情勢を受け「いったん静まったと思ったけど、また（攻撃が）始まってしまったからね」と帰国を選択した理由を説明。現在は輸入検疫のため兵庫県三木市の三木ホースランドパークに滞在しており、終了後は滋賀県のチャンピオンヒルズへ移動して3週間の着地検査。その後について同師は「状態が良ければ厩舎に