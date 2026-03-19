「オープン戦、ロッテ２−６阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神・森下翔太外野手（２５）がオープン戦１号２ランを放った。侍ジャパンの一員として戦ったＷＢＣから帰国翌日の１７日にチームへ合流後、２戦連続のスタメン出場で存在感を発揮した。先発の新外国人イーストン・ルーカス投手は、制球に苦しみながらも５回２失点。球藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−ベンチではルーカスにどんな