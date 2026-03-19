▼アイサンサン（橋田師）前走がいい競馬だったのでその延長線上での仕上げ。動きが柔らかく、キズナ産駒らしく芯がある馬。▼アブキールベイ（坂口師）先週ある程度しっかりやっているので、今朝はジョッキーに感触を確かめてもらった。左回りは1回走っているし、乗りやすい馬なので距離も大丈夫だと思う。▼ウイントワイライト（西園師）先週かなりいい時計が出て、馬も落ち着いているので精神的に成長している。左回り140