3歳7F重賞「第40回ファルコンS」の追い切りが行われ、前走マーガレットSを制したタマモイカロス（牡＝藤岡）は初タッグを組む小沢を背にCWコースで5F65秒2〜1F11秒0をマーク。3馬身先行する僚馬モズロックンロール（6歳3勝クラス）を直線で捉えると鋭く伸びて半馬身先着した。小沢は「初めてコンタクトを取りましたがフットワークも良く、しっかり動けていました。抜けてからふわっとする面もあったが、その前の並びかける時の