▼アスミル（本田師）変わりなくいい状態をキープしている。前走は千二でも引っ掛かって止まってしまった。折り合いさえつけば。▼エイシンディード（大久保師）動きは絶好。いい感じで動けていて、いい状態でレースに持っていける。前向きさが強い馬なので短距離が向いている。▼カフェラバー（和田正師）中止や除外の影響はなさそう。体調はいい。▼スターオブロンドン（岡助手）先週の追い切りの動きは良かったし、状態