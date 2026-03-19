タレントのタモリ（８０）がＭＣを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」の２７日放送（後８・００）で「ヒット商品１００年史」を特集することが１８日、分かった。俳優の木村佳乃（４９）と名取裕子（６４）らを交え、ヒット商品から時代背景を読み解いていく。今年は昭和元年から数えて満１００年を迎える節目の年。番組では専門家にアンケートを実施し、昭和１００年の中の代表的なヒット商品を１０年ごとに選出。家電