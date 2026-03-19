大谷がオープン戦で今季初マウンド【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）通常だとよく目にする“並び”だが、この日は違和感を覚えるファンがいたようだ。ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板。日本時間で午前5時5分の試合開始に先立ちスタメンが発表された。並んだ10人に「かなりレアなのでは」と驚くファンもいた。17日（同18日）にベネズエラ代