◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）狙い澄まして振り抜いた。巨人・佐々木俊輔外野手（２６）は打球が右翼スタンドに吸い込まれたことを確認しても、そのままスピードを落とさずにダイヤモンドを一周した。「あまりホームランを打ち慣れていないので。ちょっと速くなっちゃいました」。本塁打にはもったいない快足だった。６回にキャベッジの代走で途中出場。７回１死二塁の第１打席で、４番手・拓也の高