◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）若手のアピール合戦に阿部監督のうれしい悩みが増えた。試合前に熱血指導したルーキー皆川は６回無死一、二塁から代打で起用すると、松本、佐々木、中山らとの外野争いに食らいつく左中間への２点適時二塁打で一発回答。増田陸は３試合連続安打で、その間９打数６安打と絶好調だ。育成選手では内、外野守れる宇都宮が２安打１打点と躍動し、２戦連発中だった平山はこの