▼アメティスタ（牧浦師）操縦性が高く、勝負強さもある。まだ良くなるし、どこからでも競馬はできる。▼アーリーハーベスト（小林師）軽めの併せ馬で時計、中身ともに良かった。2ターンはコース形態的に合いそう。▼ヴィスコンテッサ（松永幹師）2週続けて3頭併せ。引っ張り切りの手応えでいい動き。▼エアビーアゲイル（辻野師）輸送が控えているので負荷をかけず調整程度。ちょっとずつ良くなっている段階。▼カラペ