ロンギングセリーヌはWコース併せ馬で最終調整。馬なりで余力たっぷりに5F67秒4〜1F12秒0をマークし、僚馬テルケンレンスキー（3歳1勝クラス）に先着した。竹内師は「ひと息入れたが、落ち着いた状態。前走時より動けていて馬の成長を感じる」と納得の表情。未勝利を勝った中山千八で重賞制覇を狙う。