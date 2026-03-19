◇オープン戦阪神6―2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリン）現時点で唯一のベンチ入りルーキー、ドラフト3位・岡城（筑波大）がまた打った。途中出場した6回に先頭打者で右腕・小野の153キロを逆方向の右翼に運ぶ二塁打。木浪の左越え適時二塁打で本塁へ生還した。「速球に対して、初球からスイングをかけられているのが、いい結果につながっていると思う」11日の西武戦から5戦連続安打。快音が続いている。オープン戦＆