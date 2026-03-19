◇オープン戦阪神6―2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリン）【阪神・藤川監督語録】▼粘りのルーカスまあ、順番にスタミナづくりですから。いいところ（5回）までいけたので、良かった。イニングごとに球数のストレスが出てきますので、またいい回復をすれば（大丈夫）。5回までで、球数的にもいきたいところ（85球）までいけたので、これで回復を待つ。▼侍ジャパン組の合流に感謝帰って、明日（19日）ゆっくり休ん