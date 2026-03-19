「ファーム・西地区、阪神１３−０オリックス」（１８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）早くも風格が出てきた。３試合連続で４番起用となった阪神・西純が、２安打１打点。今季から野手に転向した男が、開幕早々存在感を放っている。一振りで仕留めた。五回２死一塁。打席に向かう直前に投手が佐藤一から川瀬に代わった。「真っすぐに自信がありそうな投手だったので待っていた。いい感じで打てたし、長打になってよかった」。