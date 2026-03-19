◇オープン戦阪神6―2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリン）阪神・岩崎は9回に5番手で登板し、3者凡退に抑え貫禄を示した。緩急自在の投球術が光り、打者の意表を突くスローカーブも披露。手応えは「普通です」と淡々と語りながらも、「先は長いので、焦らずにいきたい」と開幕へ向け視界は良好だ。オープン戦は4試合に登板し、防御率0・00と安定感抜群。守護神の座は揺るぎない。