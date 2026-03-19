「オープン戦、ロッテ２−６阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）マリン特有の浜風に、初めて立つマウンド。珍しく阪神・ルーカスは制球に苦しんだ。２四球に加え二回以降は毎回、先頭打者の出塁を許す投球。６安打を許しながら２失点にまとめた８５球に「少し不安定な時間が長かった」と首を横に振った。それでも評価は不変。藤川監督の信頼は揺るがない。「順番にスタミナ作りですから。いいところまでいけたので良