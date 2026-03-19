◇ファームリーグ西地区阪神13―0オリックス（2026年3月18日SGL尼崎）阪神・門別が復帰登板で、4回からの2イニングを6人で打ち取った。雨を苦にせず2三振を奪い、「もう万全でいける。ここからしっかり盛り返したい」と力強かった。5回降雨コールドのあおりを受け、予定の60球に届かない21球しか投げなかったものの、春季キャンプ中に発症した腰の張りを克服して、2月14日以来のマウンドに立ったことが最大の収穫。「毎