ゴディアーモは坂路で併せ馬。ゴール前で仕掛けられ、4F52秒4〜1F12秒1と上々のタイムをマークした。森一師は「しまいを伸ばしていい動きだった」と合格点。新馬戦は2着に1馬身3/4差をつける快勝劇。「強かった。いいものを持っていると思う。気持ちが前向きで操縦性もあるところが武器なので」と中山での無傷連勝に期待した。