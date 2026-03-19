「オープン戦、ロッテ２−６阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日増しに大きくなる歓声が、ルーキーの現在地を表していた。ＷＢＣ組が再合流し、限られた出番の中で残した結果。阪神ドラフト３位の岡城（筑波大）は「速球に対して初球からスイングを仕掛けることができている」とうなずく。オープン戦５試合連続安打。逆転での開幕１軍が見えてきた。出番は四回。近本に代わって中堅の守備に入った。打席が巡ったの