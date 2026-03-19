◇オープン戦阪神6―2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリン）阪神・中野が3回2死二塁から中越えに先制の二塁打。カウント1―2から木村の139キロスプリットをはじき返した。2月22日のヤクルト戦以来となるオープン戦2本目の二塁打。「追い込まれてもコンタクトできた。仕掛けていって、振りにいった時に、とらえる確率をもっと上げていきたい」27日の開幕・巨人戦までオープン戦はあと3試合だが「何をしないといけないのか