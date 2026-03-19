「大相撲春場所・１１日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝は、西十両１４枚目の荒篤山（荒汐）を突き落とし、５勝１敗と星を伸ばした。脊髄損傷の大ケガで序ノ口まで転落したが、約２年ぶりの十両復帰に前進し「自分のできることは限られているが、自分を信じた。すごく大きい１勝」と話した。力士生命の危機から奇跡の復活へ「諦めずここまでやって来て良かった。あと一番。集