◇オープン戦阪神6―2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリン）阪神・中川が「開幕・左翼」のポジションに当確ランプをともした。ロッテ戦は2試合連続で「5番・左翼」で先発出場し、右腕の木村から1打席目に左前打、2打席目には中前打を放つなど好調をキープしている。「自分のスイングも間も取れていて、良い感じかなと思う。一日一日を大切に、結果を出す気持ちだけで試合に臨んでいる」この日の試合前練習は貴重な場にな