◇オープン戦阪神6―2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリン）阪神・森下翔太外野手（25）が、18日のロッテ戦（ZOZOマリン）に「3番・右翼」で先発し、3回2死二塁の場面で、WBCから帰国後初アーチを放った。WBC準々決勝・ベネズエラ戦（日本時間15日）で放った3ランをほうふつとさせる左翼席への一発でオープン戦1号を飾った。激戦や長旅の疲労も解消済み。27日のシーズン開幕・巨人戦へ、背番号1の心技体に充実感が漂った。