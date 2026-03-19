◇オープン戦阪神6―2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリン）阪神・伏見がルーカスとの“4・1リハ”にトライし、準備を完了させた。照準を合わせるのが開幕5戦目の4月1日のDeNA戦（京セラドーム）。5回2失点にボークと課題も残したが、バッテリーの工夫でピンチをしのぐという収穫も得た。「変化球や直球を普段使わないところで試したり、いろんなバリエーションをつくれるようにした。だいぶルーカスのことは分かったと思う